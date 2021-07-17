Sunuculuğunu ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy ve başarılı oyuncu Emre Kınay’ın gerçekleştirdiği törende, adeta yıldız yağmuru yaşandı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından geniş bir katılımla gerçekleşen 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde davetliler, Hande Yener ve Serdar Ortaç konserleriyle keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Doğtaş, Philips, Carrefoursa, Aktif Bank, Little Caesars, Madame Coco gibi markalar ödüllerini alırken sektöründe başarılı, fark yaratan, zirveye koşan pek çok önemli markaya da ödülleri takdim edildi.

YILIN LİDER YAZILIM TEKNOLOJİLERİ MARKASI ARD BİLİŞİM

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı gecede, E-Dönüşüm Hizmetleri, Kurumsal Yazılımlar, Ulusal Hukuk Yazılımları, Sağlık Yazılımları, Bulut Çözümleri ve Siber Güvenlik Çözümleri konularında hizmet veren Ard Bilişim, ‘‘Yılın Lider Yazılım Teknolojileri Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Şirket adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş alırken ‘‘Sektörümüzün lider markalarından biri olmak için uzun yıllar çalışıyoruz. Bizleri bu ödüle layık gören herkese, desteğini esirgemeyen yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz’’ dedi.

YILIN LİDER İŞ KADINI ESEN GİRİT TÜMER OLDU

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Lider İş Kadını’’ ödülü de sahibini buldu.

Ulusal ve uluslararası alanda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında yaptığı başarılı çalışmalarla kadın girişimcilere ilham olan Esen Girit Tümer, bu kategorideki ödülün sahibi oldu.

Essential Evolutions ve InfiniTech'in kurucu ve CEO’su, Medicana Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği’nin de Türkiye'deki Kurucu Başkanı olan Esen Girit Tümer, ‘‘Yapamazsın denilen şeyleri yapmaktan keyif alıyorum. Kadın Lider olmaktan da çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

YILIN İNOVATİF PİŞİRME GRUBU ÜRÜNÜ STEAKMASTER’IN

İmza attıkları önemli yatırımlarla sektör ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan markalar da gecede ödüllendirildi.

Dünya genelinde 120’den fazla ülkede ürünleri kullanılan, Türkiye’de de 2 üretim tesisi bulunan Teka, evlerde restoran kalitesinde et pişirmeyi mümkün kılan Steakmaster ürünüyle ‘‘Yılın İnovatif Pişirme Grubu Ürünü’’ ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Teka CEO’su Aydın Kuzaltı, beş kıtada faaliyet gösteren Teka’nın global bir şirket olduğunun altını çizdi. Dünya genelinde 15 üretim tesisi ile üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kuzaltı, Türkiye’de bulunan 2 tesis ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YILIN EN HIZLI BÜYÜYEN ENERJİ ŞİRKETİ RENESCO OLDU

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve kısa sürede Türkiye genelinde kurduğu toplam 21 biyogaz enerji santrali ile ‘‘Yılın En Hızlı Büyüyen Enerji Şirketi’’ ödülünü Renesco kazandı.

Bugün yaklaşık 55 megawat’lık kurulu gücüyle Biyogaz pazarında yüzde 30’luk paya sahip hale gelen Renesco, 6 ay gibi kısa bir sürede toplam 9 enerji tesisini devreye alarak önemli bir başarıya imza attı.

Şirketin CEO’su Başar Beyazoğlu ödülü alırken, ödüle layık görülmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Başarının ekip işi olduğunun altını çizen Başar Beyazoğlu, yatırımlara devam edeceklerinin de müjdesini verdi.

YILIN LİDER MADEN SUYU MARKASI ÖDÜLÜ BEYPAZARI’NA

Bu yıl 2.si gerçekleşen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde içecek sektörünün yıldızları da unutulmadı. Sektör temsilcileri yaptıkları yatırım, sağladıkları istihdam ve ihracat başarılarıyla sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyorlar.

65 yıla yaklaşan köklü geçmişiyle Türk iş dünyasında müstesna markaları arasında yer alan Beypazarı, törende ‘‘Yılın Lider Maden Suyu Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

60 bin m2 kapalı alanda saatte 300 bin şişe üretim kapasitesiyle 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Beypazarı Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan marka adına ödülü alan isimdi.

Marka adının Beypazarı ilçesinden ilham alınarak belirlendiğini ifade eden Niyazi Ercan, yatırım ve kapasite olarak sektörde lider konumda olduklarının altını çizdi.

YILIN ÇIKIŞ YAPAN ŞİRKETLER GRUBU API GROUP’UN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde dünyanın birçok ülkesinde bulunan ofisleriyle inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren API Group ‘‘Yılın Çıkış Yapan Şirketler Grubu’’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en büyük ceviz bahçelerine ve ceviz işleme fabrikasına sahip olan API Group adına ödülü, şirketin CEO’su Alper Apaydın eşiyle birlikte aldı. Başarısında eşinin çok önemli payı olduğunu belirten Alper Apaydın ‘‘Kardeşim Caner Apaydın ve Türkiye CEO’muz Sedat Özdemir’e ve tüm ekibe teşekkür ediyorum’’ dedi.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HOLDİNG MARKASI AB GRUP HOLDİNG’İN

Bu yıl 2.si gerçekleşen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden AB Grup Holding, ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Holding Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

İnşaat, enerji, marina, turizm, teknoloji ve yazılım sektörlerinde ciddi yatırımları olan AB Grup Holding adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak aldı.

Holding olarak bizleri bu ödüle layık gören dostlarımıza, herkese teşekkür ediyorum diyerek sözlerine başlayan Muhsin Bayrak; ‘‘Pandemiye rağmen gece gündüz demeden birçok ülkede bayrağımızı dalgalandırmak için fedakârca çalışan bütün emekçiler adına alıyorum’’ dedi.

YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜNE KATKI ÖDÜLÜ PIERRE FABRE’NİN

İş, sanat ve cemiyet dünyasından geniş bir katılıma sahne olan Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde sağlık sektörü ve tüketici sağlığı alanından değerli markalar da ödüllendirildi.

130 ülkede, 13 binden fazla çalışana sahip olan Pierre Fabre ‘‘Yılın Sağlık Sektörüne Katkı Ödülü’’ne layık görüldü.

1962 yılından buyana İlaç, Dermokozmetik ve Tüketici Sağlığı gibi alanlarda sektörüne öncülük eden Pierre Fabre, Avrupa’nın en büyük ikinci bağımsız özel ilaç laboratuvarı olma özelliği taşıyor.

Gecede şirket adına ödülü alan Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere konuşmasında; ‘‘Ödülü, sağlıktan güzelliğe misyonu ile ilaç ve dermokozmetik alanında insanlığa ve doğaya katkı için elinden geleni yapan tüm çalışanlarımız adına alıyorum’’ dedi.

YILIN LİDER İNŞAAT MARKASI ÖDÜLÜ GİNTEK İNŞAAT’IN

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat alanında faaliyet gösteren güzide markalar da gecede ödüllerini aldı.

Alt yapıdan üst yapıya, onlarca kamu projesinin yapımını başarıyla tamamlayan Gintek İnşaat, gecede ödüle layık görülen markalar arasındaydı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk sırada gösterilen Gintek İnşaat, ‘‘Yılın Lider İnşaat Markası’’ ödülünün sahibi oldu. Şirket adına ödülü alan Genel Müdürü Ateş Ergin, ‘‘35 yıllık serüvenimizle bizi bu ödüle taşıyan, desteklerini esirgemeyen tüm Gintek ailesine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

YILIN SÜT ÜRÜNLERİ MARKASI ÖDÜLÜ GÜRSÜT’ÜN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Süt Ürünleri Markası’’ ödülü de sahibini buldu.

İzmir-Tire’de bulunan entegre tesislerinde, peynir çeşitlerinden tereyağına geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiren Gürsüt, ‘‘Yılın Süt Ürünleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Sektörde 41 yılı geride bıraktıklarının altını çizen Genel Müdür Mümin ÜNLÜGİL, ‘‘ Bu ödülü, Yönetim Kurulu Başkanımız Kosat Gürler başta olmak üzere Progıda ve Gürsüt’ün değerli çalışanları adına alıyorum. Geleneksel yöntemlerle, doğal ürünler üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, bunun öneminin her geçen gün daha da anlaşılacağından hiç şüphemiz yok’’ diye konuştu.

YILIN LİDER MÜCEVHERAT MARKASI OLYMPIA MÜCEVHERAT’IN

Bu yıl 2.si gerçekleşen Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘Yılın Lider Mücevherat Markası’’ ödülü de sahibini buldu.

Antalya’da 8 bin, Alanya’da 2 bin ve Side’de 5 bin m2 alana kurulu mağazalarıyla hizmet veren Olympia Mücevherat, bu kategorideki ödülün sahibiydi.

Kadıoğlu Şirketler Gurubu bünyesinde faaliyet gösteren Olympia Mücevherat adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kadıoğlu, tüm şirket çalışanlarına teşekkür ederek başarıda ekibin önemli payı olduğunun altını çizdi.

YILIN ELEKTRİK ÜRÜNLERİ MARKASI MONO ELEKTRİK’İN

Anahtar ve priz serisi, sıvaaltı anahtar serisi, grup priz serisi ve aksesuarlardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle Mono Elektrik ödüle layık görülen markalar arasındaydı.

İstanbul-Hadımköy’de bulunan modern ve son teknoloji fabrikasında ürettiği ürünleri, 3 kıtada toplam 46 ülkeye ihraç eden Mono Elektrik ‘‘Yılın Elektrik Ürünleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Genel Müdür Enver Katrancı, kısa sürede bir dünya markası oluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Ödülün kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğine dikkat çeken Katrancı, çalışma ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

YILIN TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ MARKASI NET1 TEKNOLOJİ’NİN

Kurumlarda iş süreçlerinin daha etkin yönetilebilmesini sağlayacak çözümler sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan NET1 Teknoloji, gecede ödüle layık görülen bir diğer markaydı.

Mobil çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’de de kullanılmaya başlanan mobil iş uygulamaları konusunda birçok ilke imza atan Net1 Teknoloji ‘‘Yılın Teknoloji Çözümleri Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Genel Müdür Fatih Köseoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, çalışma ve yatırımlarıyla ödülü hak ettiklerinin altını çizdi.

EVCİL HAYVAN SEKTÖRÜ YILIN LİDER MARKASI VANCAT OLDU

Son dönemlerde ciddi büyüme ivmesi yakalayan pet sektörü de gecede unutulmadı.

Bentonit madeninden ürettiği kedi kumu ile Bentaş Bentonit, VanCat markasıyla ‘‘Evcil Hayvan Sektörü Yılın Lider Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

İmza attıkları ihracatlar ile evcil hayvan sektörüne önemli katkı sunduklarının altını çizen Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür, 61 ülkede distribütörleri aracılığıyla toplam üretimin %80’ini ihraç ettiklerini kaydetti. Turgay Ömür, ‘‘Bu başarıda emeği olan başta oğlum Fatih Ömür’e ve tüm Bentaş çalışanlarına çok teşekkür ediyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı.

YILIN LİDER ÇELTİK VE PİRİNÇ ÜRETİCİSİ MUTLULAR GRUP OLDU

İnşaat’tan makineye, tarımdan turizme, sinemadan müzik ve sanat dünyasına fark yaratan, zirveye koşan başarılı isimler gecede ödüllendirildi. Son dönemlerde önemi daha da iyi anlaşılan tarım sektörü de gece de unutulmadı.

Türkiye’nin en büyük kırma kapasiteli çeltik fabrikasını devreye alan Mutlular Grup, törende ‘‘Yılın Lider Çeltik ve Pirinç Üreticisi’’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin en büyük çeltik üreticileri arasında yer alan Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu, iki yıl önce enerji yatırımlarıyla ödüle layık görüldüklerini belirterek, başarıda katkısı olan tüm çalışanlarına teşekkür etti.

YILIN GENÇ İŞ ADAMI ÖDÜLÜ SİNAN TOPRAK’IN

2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde, ‘‘Yılın Genç İş Adamı Ödülü’’ de sahibini buldu.

Hanımağa Konakları projesiyle inşaat sektöründe adından söz ettiren genç iş adamı Sinan Toprak, bu kategorideki ödülün sahibiydi.

Kendi adıyla kurduğu müzik yapım ve prodüksiyon şirketi yanında, organik tarım ve sağlık turizmi alanlarında da yatırımları bulunan Sinan Toprak, törende emeği geçen herkese teşekkür etti.

YILIN EĞİTİM KURUMU ÖDÜLÜ ORTADOĞULULAR KOLEJİ’NE

Pandemi sürecinde kesintiye uğrayınca önemi daha da iyi anlaşılan eğitim sektörü temsilcileri, geliştirdikleri ürün yada çözümlerle salgın boyunca en iyi eğitimi verebilmenin gayreti içindeydiler.

Eğitim sektörü temsilcilerinin de ödüllendirildiği gecede ‘‘Yılın Eğitim Kurumu’’ ödülüne Ortadoğulular Koleji layık görüldü.

Kolej adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, ‘‘Eğitimci bir ailenin üyesi olarak bu ödülü 600’ü aşkın öğretmen arkadaşım ve diğer yol arkadaşlarımız adına alıyorum. Hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum’’ dedi.

YILIN KABLOSUZ AKILLI EV VE GÜVENLİK SİSTEMİ MARKASI FONRİ’NİN

Törende hayatımıza konfor katan markalar da gecede unutulmadı.

Ulusal ve uluslararası alanda nesnelerin interneti konusunda yaptığı çalışmalarla sektörüne liderlik eden Ankaref, Fonri markası ile ‘‘Yılın Kablosuz Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemi Markası’’ ödülünü kazandı.

Fonri adına Ankaref Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici, akıllı ev sistemi markası olarak satışlarının devam ettiğini belirtti. Binici; ‘‘Yıl sonu Avrupa pazarındayız ve bu ödülü almak, bizi ihracat tarafında daha da çok motive edecek’’ dedi.

YILIN YERLİ TOHUM MARKASI ÖDÜLÜ PROGEN TOHUM’UN

Sektörde 80 yılı aşkın tecrübesiyle Türk tarımına hizmet vermeye devam eden ProGen Tohum, törende arge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla Anadolu mirasını geleceğe taşıma misyonu ile ‘‘Yılın Yerli Tohum Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Pamuk tohumunun yanında buğday, soya ve arpa çeşitleri için tohum üreten yüzde 100 yerli sermayeli ProGen Tohum adına ödülü şirketin Genel Müdürü Aykut Özbuğday aldı. Özbuğday, ‘‘Böyle anlamlı bir ödül almak bizim için gurur verici. Yüz yılı aşkın süredir tarımla uğraşan, 3. ve 4. kuşağın birlikte çalıştığı bir aile şirketiyiz. Üretici olarak bütün tüketicilerimize, güvenli gıda zincirinde yer almaktan da büyük keyif alıyoruz. Bu ödülü bütün çalışanlarımız ve tabi Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Özbuğday adına alıyorum’’ dedi.

YILIN ULUSLARARASI İNŞAAT MARKASI ÖDÜLÜ HUZZAK YAPI’NIN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ödüle layık görülen bir diğer marka ise ‘‘Yılın Uluslararası İnşaat Markası’’ ödülü ile Huzzak Yapı oldu.

İmza attığı projelerle global ölçekte boy gösteren Huzzak, tasarımdan uygulamaya tüm süreçleri kendi kurumsal yapısı içinde, uçtan uca tam entegre şekilde gerçekleştirerek sektördeki büyümesine devam ediyor.

Şirket adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, Türkiye’de ve Avrupa’da 15 ayrı lokasyonda Hollanda, Amsterdam ve Almanya’da ayrıca Türkiye’de İstanbul’da ve birçok şehirde özel projeler, özel konutlar inşa ettiklerinin altını çizdi.

Ödül konuşmasında, sanat ve kalite mottosuyla özel bir üretim yaptıklarını vurgulayan Demir, Türk bayrağını Avrupa’da gururla dalgalandıracaklarını sözlerine ekledi.

YILIN DOĞAL YAPI MALZEMELERİ MARKASI ŞAHTAŞ OLDU

Törende, ürün ve çözümleri ile yurt dışında yoğun ilgi gören markalardan Şahtaş da ödüllendirildi.

El yapımı ve doğal malzemelerle tuğla, kiremit, kaplama tuğlası, terrakotta yer karoları, restorasyon tuğla ve karoları üretimi gerçekleştiren Şahtaş, ‘‘Yılın Doğal Yapı Malzemeleri Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

Şahtaş adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şahin, ‘‘Bu ödülü Şahtaş çalışanları adına İngiltere ve Amerika’daki bütün personelimize ithaf ediyorum. Bu işi başlatan sevgili kardeşim Mehmet Şahin ve rahmetli kız kardeşim Sevtem ŞAHİN’e bu ödülü hediye ediyorum’’ dedi.

Ünlü oyuncu Mel Gibson, İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham’ın da malikane ve şatolarında kendi ürünlerinin kullanıldığına dikkat çeken Yılmaz Şahin, tarihi eser tuğlalarında dünya lideri olduklarının altını çizdi.

EN İYİ YENİ NESİL YAŞAM PROJESİ ÖDÜLÜ METAFOR ANKARA’NIN

Merkezi konumu, göz alıcı ikonik mimarisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Metafor Ankara Projesi, Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ‘‘En İyi Yeni Nesil Yaşam Projesi’’ ödülü’ne layık görüldü.

Viev Yapı imzasıyla Ankara’da hayata geçen proje, Ankara’nın en büyük açık hava alışveriş merkezi, yüksek donanımlı ofisleri ve rezidansları ile yeni bir yaşam sunuyor.

Viev Yapı adına ödülü alan CEO Ali İmran Bozdoğan, proje ile iş hayatının dinamikleriyle sosyal yaşamın gerekliliklerini bir araya getirdiklerinin altını çizdi. Bozdoğan; ‘‘Yönetim Kurulu Başkanımız, projenin mimarı Eyüp Sarı Yusuf başta olmak üzere tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve proje sürecinde bize destek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

YILIN LÜKS KONUT MARKASI SEDİMEGA İNŞAAT OLDU

Markalı ve lüks konut projeleriyle inşaat sektöründe adından başarıyla söz ettiren Sedimega İnşaat, ‘‘Yılın Lüks Konut Markası’’ ödülünü kazandı.

İmza attığı özgün projelerle, sektöre yüksek standartlar kazandıran Sedimega, Loft Albero Country Club ve Sedimega Ekssen Business Center projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gecede ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Güney Avcı, Ege’den İzmir’den bir firma olarak ödüle layık görülmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ödülü, ekip arkadaşlarına ithaf eden Avcı, ‘‘Bir gün herkes İzmir’li olacak, hepinizi İzmir’e bekliyoruz’’ dedi.

YILIN EĞİTİM VAKFI ÖDÜLÜ AREV VAKFI’NIN

Vehbi Orakçı tarafından hayata geçirilen ve maddi durumu iyi olmayan yüzlerce öğrencinin kaliteli eğitim almasını sağlayan Arev Vakfı, ‘‘Yılın Eğitim Vakfı’’ ödülünün sahibi oldu.

Arev Vakfı adına ödülü alan iş insanı Vehbi Orakçı, kendisinin de vakıf yurtlarında kalan bir öğrenci olduğunu, gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın gurur, memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Orakçı, ‘‘Bu yolda bizi yalnız bırakmayan saygıdeğer eşim Şehnaz ORAKÇI, çalışma arkadaşlarım ve vakfımızın tüm gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum’’ dedi.

VERİ ANALİTİĞİ VE YAPAY ZEKA ALANINDA YILIN LİDERİ AIMS OLDU

Kurumların dijitalleşme sürecine kattığı değer ile ‘‘Veri Analitiği ve Yapay Zeka Alanında Yılın Lideri’’ ödülünün de sahibini bulduğu törende bu kategorideki ödülü AIMS kazandı.

Geliştirdiği müşteri analitiği, analitik risk ve sahtecilik yönetimi, analitik planlama gibi 360 Derece Organik zeka uygulamaları alanında çözümler sunan AIMS, şirketlerin bu alandaki çözüm ortağı konumunda.

Şirketi adına Genel Müdür Tülin Güzel ödülü alırken, doğru zamanda doğru kararları alabilen ve doğru kanallardan aksiyona dönüştürebilen şirketlerin başarıya ulaştığına dikkat çekerek, kendilerinin de bu noktada şirketlerin çözüm ortağı olduklarını söyledi.

YILIN ELİT GLOBAL MARKASI ÖDÜLÜ REST PROPERTY’NİN

Rusya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde bulunan ofisleriyle çalışmalarını sürdüren Rest Property, Türkiye’nin tanıtımına da ciddi katkı sağlıyor.

İnşaat ve gayrimenkule dair süreç boyunca her konuda hizmet veren Rest Property, imza attığı yatırımlarla ‘‘Yılın Elit Global Markası’’ ödülünü kazandı.

Şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan ödülü alırken, başarının bireysel olmadığını, ekip işi olduğunu vurguladı. Tufan, ‘‘Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde çalışan tüm ekip arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı.

YILIN NETWORK MARKETING MARKASI ÖDÜLÜ SİLVA’NIN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde ödüle layık görülen bir diğer marka ise Silva oldu.

Yüzde 100 yerli ve milli sermayeyle İstanbul Avcılar’da toplam 5000 m2 alana kurulu entegre tesislerinde üretim gerçekleştiren Silva, gecede ‘‘Yılın Network Marketing Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Törende şirket adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karapıçak, 15 yıl önce bir hayal ile yola çıktıklarının altını çizdi. Bugün gelinen nokta itibarıyla %90’ı kadın girişimcileri, 100 binlerce ev hanımıyla beraber bu yolda güçlü bir şekilde yürüdüklerini vurguladı.

Türkiye’den dünyaya açılan global bir marka olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Karapıçak, ödülü ekip arkadaşları adına aldığını sözlerine ekledi.

YILIN ÇIKIŞ YAPAN İLAN SİTESİ ÖDÜLÜ SATIŞGARANTİ.COM’UN

Kazananların strongbosses.com ve yerliara.com kullanıcılarının oylarıyla belirlendiği 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde, Türkiye’nin en yeni ilan sitesi olarak 2019 yılında kurulan SatışGaranti.com, ‘‘Yılın Çıkış Yapan İlan Sitesi’’ ödülüne layık görüldü.

Emlak ve vasıta arayanları; ihtiyaçlarına en uygun, güncel ilanlarla, hızlı ve kolay bir şekilde buluşturan SatışGaranti.com, Türkiye genelinde her geçen gün büyümesine devam ediyor.

Genel merkezi İstanbul’da olmak üzere; Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep, Samsun ve Bursa bölgesindeki temsilcilikleri çalışmalarını sürdüren SatışGaranti.com adına ödülü alan Genel Müdür Emre Yavuz, kısa sürede çok ciddi bir ivme yakaladıklarının altını çizdi.

Emre Yavuz; ‘‘Çok muhteşem bir organizasyon, bu özel gecede lider marka yöneticileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çabalarımızın bu özel ve anlamlı ödülle de taçlandırılmasından dolayı gururluyuz. Bu ödülü ekibim ve aynı zamanda bizlere değer katan üyelerimiz adına alıyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı.

YILIN BORSA VE ALGORİTMİK SİSTEMLER MARKASI TRADER ALP OLDU

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’nde, ‘‘Yılın Borsa ve Algoritmik Sistemler Markası’’ Ödülü de sahibini buldu. Borsa ve finans piyasalarına getirdiği farklı bakış açısıyla dikkatleri üzerine çeken Trader Alp, ödülün haklı sahibi oldu.

Törende ödülü Kurucu Erkan Yıldız alırken, Trader Alp Akıncı ve Trader Alp Eral Otomatik Trend Takip Sistemleri ile sektörde fark yarattıklarının altını çizdi. Erkan Yıldız, ‘‘Çok zor bir yoldan geçtik. Hedefimiz, yatırımcıların ne alıp sattığına karar verirken en iyi hesaplamaları yapabilmeleri için robotik algoritmalar geliştirmekti. Eşime ve takım arkadaşlarıma bu ödül için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ENERJİ İÇECEĞİ MARKASI NITROMAX’IN

Dünyada hızla gelişen enerji içeceği sektörünün de unutulmadığı Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreninde 48 Grup, Nitromax markasıyla ‘‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Enerji İçeceği Markası’’ ödülünün sahibi oldu.

İçecek ve gıda sektöründe farklı ürün gruplarında da çalışmaları bulunan 48 Grup, arge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla sektördeki büyümesini sürdürüyor.

Nitromax Enerji Türkiye Satış Müdürü Serdar Avvurur şirket adına ödülü alırken, pandemi döneminde mineral ve vitaminlerin hayatımız için ne kadar önemli olduğunu kaydetti.

48 Grup olarak, arge ve inovasyona ciddi yatırım yaptıklarının altını çizen Serdar Avvurur, enerji içeceği ile vitamin ve minerali birleştirerek yeni ve özgün markalar yarattıklarını vurguladı. Avvurur, ‘‘Çalışma ve yatırımlarımızın böylesi önemli ve anlamlı bir ödülle taçlandırılmış olması çok güzel. Bu ödülü Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Renklier, takım arkadaşım Mehmet KAYFECİ ve tüm ekibim adına alıyorum’’ dedi.

YILIN VIP ARAÇ TASARIM VE UYGULAMA MARKASI ÜÇEL İSTANBUL VIP’İN

Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne her kesimden yoğun ilgi vardı.

Projelendirmeden üretime, inovasyon ve arge odaklı bakış açıyla çalışmalarını sürdüren Üçel İstanbul VIP, özgün tasarımı ve kaliteli üretimiyle gecede ‘‘Yılın VIP Araç Tasarım ve Uygulama Markası’’ ödülüne layık görüldü.

Şirket Kurucuları Kadir İngenç ve Tunahan Temel şirket adına ödülü alırken, sektörde fark yaratan bir marka olduklarının altını çizdiler. Kadir İngenç, ‘‘Böyle güzel bir gecede güzel insanlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Organizasyonu düzenleyen ekibe ve bünyemizde çalışan tüm arkadaşlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum’’ dedi.

YILIN ÇIKIŞ YAPAN GÜMRÜK MARKASI ÖDÜLÜ HD GRUP’UN

Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni’ne ‘‘Yılın Çıkış Yapan Gümrük Markası’’ ödülü de sahibini buldu.

Lojistik ve gümrükleme konularında hizmet veren, çalışmalarını Karadeniz’in önemli liman kenti Samsun’da devam ettiren HD Grup, ödülün sahibi oldu.

Çeyrek asırlık geçmişi, acenteleri, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacmine ciddi katkı sağlayan HD Grup adına Genel Müdür Yasin YAMAN ödülü alırken, ‘‘Sektörümüze ve Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, şirket olarak önümüzdeki süreçte yine durmaksızın yatırımlarımıza devam edeceğiz’’ diye konuştu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ YILIN LİDER İŞ İNSANI ÖDÜLÜ İSMAİL ALTIN’IN

‘‘Gayrimenkul Sektörü Yılın Lider İş İnsanı’’ ödülünü, Altın Türk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı İsmail Altın kazandı.

Sektörün yakından tanıdığı, gayrimenkul yatırımları ve inşaat geliştirme konularında sektörde önemli katkıları bulunan İsmail Altın, ödülünü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik’in elinden aldı.

İş ve sanat dünyasının değerli temsilcileri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İsmail Altın, iş ortakları İstanbul Global Partner, Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Altın Türk Yatırım’ın temsilcileri ve iş arkadaşlarım ve değerli eşime çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

İlandır.