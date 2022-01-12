Türkiye 2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında

2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında

Türkiye

2 yaşındaki Ayşenur öldü; anne, anneanne ve dayı gözaltında

Burdur'da Ayşenur Kazık (2) iddiaya göre, yatağında ölü bulunurken, annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde oturan Kader K., iddiaya göre, sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın yatağında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.



DHA

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