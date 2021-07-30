Türkiye 2 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba tutuklandı

2 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba tutuklandı

Türkiye

2 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba tutuklandı

İstanbul Şişli'de 2 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan baba tutuklandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:26 Son Güncelleme:
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Şişli'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddiasıyla önceki gün serbest bırakılan ve bugün yeniden gözaltına alınan babası Delil İbrahim çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Suriyeli baba evinin önünde durumu öğrenen mahalleli tarafından darbedilmişti.


Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı. Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün yeniden gözaltına alınan baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. Çağlayan'daki İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI

Savcılıkça sorgulanan iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen baba Delil İbrahim tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı. 

DHA

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