2 yaşındaki çocuğun üzerine kızgın yağ döküldü!
Burdur’da üzerine kızgın yağ dökülerek yaralanan iki yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Şem Abdullah, hava ambulansıyla İstanbul’a nakledildi
Burdur Gölhisar ilçesinde ikamet eden Suriyeli ailenin çocukları Şem Abdullah’ın üzerine annesi yemek yaparken kızgın yağ döküldü.
Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan çocuk, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra doktorlar, Şem’in daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
Yaralı çocuk, ambulansla Isparta Havaalanı'na getirildi. Sedyeyle Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağına taşınan çocuk, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
AA