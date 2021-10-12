Türkiye 2 yaşındaki Eylül'ün annesi çığlıklara koştu! Feci olay

2 yaşındaki Eylül'ün annesi çığlıklara koştu! Feci olay

Türkiye

2 yaşındaki Eylül'ün annesi çığlıklara koştu! Feci olay

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 2 yaşındaki Eylül Aydın annesinin ekmek pişirdiği tandıra düşerek yaralandı. Kızının çığlıklarına koşan Aydın, Eylül’ü tandırdan çıkardı.

12 Ekim 2021, Salı 17:17 Son Güncelleme:
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Hınıs ilçesinin Demirciler Mahallesi’nde evde ekmek pişiren 7 çocuk annesi Siyaset Aydın (41) hamurla uğraşırken, kızı Eylül tandıra düştü. Siyaset Aydın, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp soğuk suyun altına tuttuğu Eylül’ü yakınlarının yardımı ile Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürdü.


ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLDU

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eylül Aydın, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Sağ ayak, sağ el, belinde ve başında üçüncü derece yanıklar oluşan Eylül'ün uzun bir tedavi göreceği belirtildi.

ANNESİ KONUŞTU

Hastanede kızının başucundan ayrılmayan Siyaset Aydın, "Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında tandırda ekmek pişiyordum. Tandırda tektim. Hamur almaya uzandığımda bir ses duydum ve kızımın tandıra düştüğünü gördüm. Hemen uzanıp çıkardım. Üzerindeki kıyafetleri çıkarıp soğuk suyun altına tuttum. Ambulansla önce Hınıs Devlet Hastanesi'ne oradan da Erzurum'a getirdik. Yerden olan tandırlarda bu gibi olaylar çok yaşanıyor. Ey iyisi yüksek tandırlar" diye konuştu.



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