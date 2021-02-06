Türkiye 2 yaşındaki Öykü, annesini balkona kilitledi

2 yaşındaki Öykü, annesini balkona kilitledi

Türkiye

2 yaşındaki Öykü, annesini balkona kilitledi

Antalya'da çamaşır asmak için balkona çıkan Sevgi Öztop'u 2 yaşındaki kızı Öykü balkona kilitledi. Öztop'u mahsur kaldığı balkondan itfaiye kurtardı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya'da Sevgi Öztop, çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızı Öykü'nün kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Öztop, yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla mahsur kaldığı balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana gelen olayda Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada minik kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi. Balkonda mahsur kalan Öztop, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı ile adrese gelen itfaiye ekipleri, sepete binerek Sevgi Öztop'un mahsur kaldığı balkona çıktı. İtfaiye ekibi çalışma yaptığı sırada Sevgi Öztop, sürekli çocuğunu odada kalması konusunda uyardı. Öztop, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kapının açılmasıyla evine girebildi. Çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA


İlgili Haberler
Avustralya'da 8 çocuklu annenin 17 saatlik ev mesaisi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi günlerinde uçak güvenli mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Ret cephesi
Rauf Tamer
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 18 yaşındaki Alperen, kıyıdan olta ile 42 kilogramlık balık tuttu