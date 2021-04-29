Türkiye 2 yaşındaki Süleyman'ı arama çalışmaları sürüyor

2 yaşındaki Süleyman'ı arama çalışmaları sürüyor

Türkiye

2 yaşındaki Süleyman'ı arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta evlerinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım için arama çalışmaları devam ediyor. Belde sakinlerinin de destek verdiği aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

29 Nisan 2021, Perşembe 10:36 Son Güncelleme:
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Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden Yıldırım çifti, çevrede bir süre arama yaptı ancak Süleyman'ı bulamadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri ile ANDA ve DASKUT derneği üyeleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Küçük Süleyman, sahur vaktine kadar arandı ancak izine rastlanılmadı.

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama çalışmalarına devam etti. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda sürdürülen aramalara belde sakinleri de katıldı. Jandarma ekipleri, drone kullanarak havadan da tarama yaptı. Aramalar, yaylanın ağıllar bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)

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