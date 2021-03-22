Türkiye 2 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, vurdu, ayaklarını yıkattı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • 2 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, vurdu, ayaklarını yıkattı! Tepki çeken olayda yeni gelişme

2 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, vurdu, ayaklarını yıkattı! Tepki çeken olayda yeni gelişme

Türkiye

2 yaşındaki yeğenine sigara içirdi, vurdu, ayaklarını yıkattı! Tepki çeken olayda yeni gelişme

Şanlıurfa'da, 2 yaşındaki kız yeğenine tokat atıp, sigara içiren ve ayaklarını leğende yıkatan Aziz Ç. hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.

22 Mart 2021, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Harran'da yaşayan Aziz Ç., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok’ta beğeni kazanmak için paylaştı. Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç., paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.



Tepkilere yol açan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer, İstanbul’da çalışan amca Aziz Ç.'nin tepkiye yol açan görüntülerini ise şiddet mağduru çocuğun babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini saptadı.

Görüntülerde tokat yediği için ağlayan kız çocuğu ve annesine psikolojik destek veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri aynı zamanda aileyi yakın takibe aldı. Yaşananlar üzerine yetkililer, Cumhuriyet Savcılığına amca ve baba hakkında 'Küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İlgili Haberler
Sosyal medyada tanıştığı kişi otel odasında kabusu yaşattı! 'Kanlar bulaşınca tadı ne güzel diyordu'


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Hakan Çelik
Birinci sınıf sürüş deneyimi
Hakan Çelik
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika açıklaması! Bakan Selçuk duyurdu