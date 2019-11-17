Dünyanın en zayıf milli takımlarından San Marino, futbolu çirkinleştirmeden, attığı her bir golden zevk alarak yoluna devam ediyor.

Eylül 2017'de Azerbaycan'a 5-1 yenilirken gol atan ve bu gole çok sevinen San Marinolu futbolcular, o tarihten beri ilk defa golle tanıştı. Kazakistan'a 3-1 kaybedilen maçta San Marino'nun tek golü 76. dakikada 22 yaşındaki Filippo Berardi'den geldi. Durumu 3-1'e getiren golün ardından büyük bir sevinç yaşayan San Marinolu futbolcular, rehavete kapılmış olacaklar ki daha sonra 2 gol daha yiyerek maçı 5-1 kaybettiler.

Golün sahibi Berardi ise Serie C takımlarından Vibonese'de oynuyor.





Mikrodevlet, mikrotakım

San Marino, Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası içerisinde Apenin Dağları'nın küçük bir tepesinde bulunan bir ülke. Avrupa'nın 5 mikrodevletinden biri.

Futbol takımlarındaki bazı futbolcular profesyonel futbolcu bile değil. Asıl meslekleri başka olan ve futbolu yarı zamanlı olarak oynayan oyuncuları da var.









Tamamen keyif

Küçücük bir ülke olan San Marino, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi turnuvaların elemelerinde önemli takımlarla oynayıp büyük yıldızlara karşı mücadele ediyor. Bu durum da onlara fazlasıyla yetiyor.

Kendilerinden çok üst düzey takımlarla ve tamamen profesyonel futbolcularla oynadıkları için de atabildikleri her bir gol onlar için büyük sevinç kaynağı. Atılan gol durumu 5-1'e getirse de 'gol atabilmek' San Marino'nun başlıca hedefi.









1990'dan beri...

Futbol bahislerinde çoğu zaman 'Karşılıklı gol' seçeneği bile açılmayan San Marino Milli Takımı 1990 yılında kuruldu. 29 yılda sadece 3 maçta gol yememeyi başaran mavi-beyazlılar, tarihlerindeki tek galibiyeti ise 2004 yılındaki dostluk maçında Liechtenstein'a karşı aldı. İlk resmi puanını 2013 yılında Türkiye'yle 0-0 berabere kalarak alan San Marino, resmi maçlardaki son puanını ise Kasım 2015'te Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Estonya'ya karşı almıştı.









posta.com.tr/spor - Turcel Orman