2 yıl boyunca yatağın altında yaşayan köpeğin dönüşümü

Lionheart isimli 7 yaşındaki köpek, hayatının son 2 yılını neredeyse cehennemde geçirdi. Sahibi tarafından düzgün beslenmeyen köpek bir yatağın altında yaşamaya zorlanmıştı. Bakımı da ihmal edilen köpeğin tüyleri dışkı ve idrarla kaplanmıştı. Zavallı köpek gezdirilmediği için neredeyse yürümeyi unutmuştu. Amerika'da faaliyet gösteren yardım kuruluşu Richmond SPCA, köpeğin yardımına koştu. Yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, köpeğin bu zamana kadar gördükleri vakalar arasında en kötüsü olabileceği söylendi. Köpeği hemen veterinere teslim eden kuruluş, yayınladığı video ile Lionheart'ın dönüşümünü gözler önüne serdi. Tıraşlanan ve temizlenen köpek, adeta bambaşka bir canlıya dönüştü.





Richmond SPCA, videonun altına şu açıklamayı yaptı:

Lionheart tıraş edildikten ve tırnakları kesildikten sonra, yıllarca süren ihmalin kendisine verdiği zararı değerlendirdik. Lionheart’ın derisindeki yaralarına bakım yaptık ve tedavi edilmeyen periodontal hastalıklardan kurtulmak için dişlerini çektik. Onu kısırlaştırdık ve iç parazitleri için tedavi ettik. Lionheart üç ay boyunca merkezimizde tıbbi tedavi, rehabilitasyon ve sevgi gördü.

Lionheart, tedavisinin ardından onu ömrünün sonuna kadar sevecek bir aileye evlatlık verildi. Şimdi yeni evinde çok mutlu.

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