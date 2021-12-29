2 yıl önce kaybolan MMA dövüşçüsünün cesedi bulundu!

POSTA.COM.TR- ABD'nin Missouri eyaletinde geyik boynuzu arayan bir kişi tarafından geçtiğimiz çarşamba günü bulunan talihsiz dövüşçünün kimliğinin yaklaşık 2 yıl önce sırra kadem basan David Koenig olduğu ortaya çıktı.

Branson polisinden yapılan açıklamaya göre, adli tıp uzmanı kalıntıların kimliğini doğruladı ve bir incelemeyle Koenig'in ölümünde herhangi bir travma bulunmadığından dövüş esnasında almış olabileceği bir darbenin şüpheli olmadığını belirledi.

Polis Şefi Jeff Matthews yaptığı açıklamada, "Bu umduğumuz bir son olmasa da Bay Koenig'in ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Koenig ortadan kaybolmadan önce en son 8 Şubat 2020'de görülmüştü.