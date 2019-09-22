Tarkan, Harbiye Açıkhava’da en son 2017’de sahneye çıkmıştı. 2018’de ise kızı Liya’nın doğumu nedeniyle ara vermişti. Tarkan’ın bu yılki Harbiye konserleri önceki akşam başladı. “İki yıl sonra karşınızdayım, yağmura rağmen bu kalabalığı görmek mutluluk verici” dedi.

Sosyal medya pop yıldızının repertuvarından çok kıyafetleri ve kilosuyla ilgilendi. Tarkan kimine göre şık ve formdaydı. ‘Beyaz takımın kilolu göstermiş” diyen de vardı.

‘TARKAN GAYET FİT’

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu ise “İkimiz de tam 2 aydır rejimdeyiz. Birlikte zayıfladık. Tarkan gayet fit” şeklinde konuştu. 5 konser daha verecek olan Tarkan’a bazı seyirciler şarkı aralarında “Mekanın sahibi sensin” diye bağırdı. Polemiğe girmek istemeyen pop yıldızı sadece güldü. Hadise 11 Ağustos’taki Harbiye konserine çıkmadan önce kendisi için “Mekanın sahibi geri geldi” demişti.

Pop müzik dünyası yaklaşık 1.5 aydır “Mekanın gerçek sahibi kim?” tartışması yapıyor.

GECEDEN NOTLAR

■ Tarkan 6 bin kişiye 22 şarkı söyledi.

■ 6 konserden 6 milyon TL kazanacak.

■ Harbiye Açıkhava’ya 80 kişilik ekiple 2 ayda hazırlandı.

■ Konser öncesi ketojenik diyetle 7 kilo verdi.

■ Konserler için modacı Gülnur Güneş 15 takım tasarladı. Tarkan kıyafetlerine 200 bin TL harcadı.

■ 1000 TL’lik protokol biletleri karaborsada 5 bin TL’ye alıcı buldu. Merdivenler bile satıldı.



