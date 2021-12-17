Türkiye 2 yıl sonra şafak operasyonuyla yakalandı

2 yıl sonra şafak operasyonuyla yakalandı

Türkiye

2 yıl sonra şafak operasyonuyla yakalandı

Kastamonu’da, 2 yıl önce tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

17 Aralık 2021, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, 2019 yılında tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve çok sayıda suçtan 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Tolga K. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma ile şahsı bulmak için çalışmalarını yürüten ekipler, şahsın farklı illerde saklandığını ve en son Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.

Evi takibe alan JASAT dedektifleri sabahın erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde uzun süredir cezaevi firarisi olarak aranan Tolga K. ve arkadaşı O.D. (27) bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balıkesir Üniversitesi 15 Akademik Personel alacak