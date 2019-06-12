2 yıldır kayıp olan köpek, ailesine kavuştu

Olay, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıl önce evlerinin bahçesinden çalınan 'Alabay' cinsi köpeklerini sosyal medyada tesadüfen gören aile, köpeğine kavuştu.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, köpeğin ilk başta korktuğu ve temkinli davrandığı; ardından sahibinin omuzlarına patilerini koyduğu ve suratını yaladığı görüldü.

KAVUŞMA TESADÜFEN GELİŞTİ

Yerel medya, köpeğinin çalındığını fark eden ailenin uzun bir süre boyunca sosyal medyaya ilanlar verdiğini; şehrin birçok bölgesine köpeğin kayıp olduğuna dair bildiri ve fotoğraflar astığını duyurdu.

Ukraynalı ailenin 2 yıl aradan sonra köpeklerine kavuşması, Avusturya´da yaşayan ortak bir arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gerçekleşti.

AVUSTURYA'DAKİ ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Avusturya’daki arkadaşlarının, ‘Mutlu Hayvanlar' isimli Facebook hesabının paylaştığı gönderiyi gören Ukraynalı aile, sahiplendirilmek istenen köpeğin, 2 yıldır kayıp olan köpekleri olduğunu fark etti.

Yapılan girişimler sonucu aile, köpeğine kavuşurken, ilk buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

DHA