Türkiye 2 yıldır otelde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

2 yıldır otelde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Türkiye

2 yıldır otelde yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, 2 yıldır otelde kalan 73 yaşındaki şahıs otel odasında ölü olarak bulundu.

14 Şubat 2022, Pazartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15:00 sıralarında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

2 yıldır otelde tek başına kaldığı öğrenilen Cabir Yücel’den 3 gündür haber alamayan otel görevlileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cabir Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜMÜŞHANE (İHA)

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