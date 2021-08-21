20 Ağustos BİM kataloğu: BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var?
20 Ağustos BİM kataloğunda bu hafta bir okul öğrencinin ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm ürünler yer alıyor. “Önce BİM’e sonra okula okula” sloganıyla yayınlanan katalogda, defterden kalem, çalışma masasından ofis sandalyesine pek çok ürün indirimli şekilde satılıyor. İşte, 20 Ağustos BİM kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
21 Ağustos 2021, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
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20 Ağustos BİM kataloğunda, ofis sandalyesi 249 TL, CE sertifikalı 18mm suntalamdan üretilmiş katlanır metal çalışma masası 199 TL, farklı desenlerde Studi beslenme kabı 7,50 TL, 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Studi Çelik Matara 29,90 TL’den satıla sunuluyor. İşte, 20 Ağustos BİM kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
20 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 1. SAYFA
- Ofis Sandalyesi 249 TL.
- CE sertifikalı 18mm suntalamdan üretilmiş Katlanır Metal Çalışma Masası 199 TL.
- Studi Not Defteri 2,50 TL.
- Farklı kapak desene seçenekleri ile Studi PP Kapak A5 60 Yaprak Dikişli Defter 2,25 TL.
- Studi A4 30 Yaprak Müzik Defteri 2,95 TL.
- Studi PP Kapak A5 40 Yaprak Dikişli Defter 1,50 TL.
- Studi 80 Yaprak Lastikli Not Defteri 7,90 TL.
- Studi PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter 4,50 TL.
- Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 5,50 TL.
- Studi 25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 8,90 TL.
- Studi PP Kapak A4 96 Yaprak Spiralli Defter 6,50 TL.
- Studi Karton kapak 160 Yaprak Spiralli Defter 11,90 TL.
- Studii PP Kapak A4 Spiralli 120 Yaprak Defter 9,90 TL.
- Studi Sert Kapak 110 Yaprak Spiralli Defter 8,90 TL.
- Studi A4 Sert Kapak 140 Yaprak Bloknot 14,90 TL.
20 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 2. SAYFA
- Çocuk Havlusu 9,90 TL.
- Studi Metal Kalemlik 6,90 TL.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Studi Çelik Matara 29,90 TL.
- Farklı desenlerde Studi Beslenme Kabı 7,50 TL.
- Farklı renklerde, 500ml hazneli Studi Matara 29,90 TL.
- Ayarlanabilir omuz askılarına sahip, farklı renklerde, 3 adet fermuarlı bölmeli Sırt Çantası 49,90 TL.
- 4 adet fermuarlı bölme ile 2 adet yan bölmeye sahip, farklı renklerde Taşlı Ponponlu İlkokul Çantası 59,90 TL.
- Farklı renk ve desenlerde Peluş Kalem Çantası 6,90 TL.
- Tsudi Ponponlu Figürlü Kalem Çantası 18,50 TL.
- TRT Çocuk Lisanslı Kalem Kutusu 19,50 TL.
- Peluş Pullu Ponponlu Kalemlik 9,90 TL.
- Studi Desenli Proje Çantası 14,90 TL.
- Casio Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TL.
- Casio Bilimsel Hesap Makinesi 89,90 TL.
- Studi Metal Kalemlik 29,90 TL.
- Studi Sticker çeşitleri 3,95 TL.
- Studi 24’lü Etiket 2,50 TL.
- Studi Yetişkin Kalem Kutusu 5,90 TL.
- Studi 3’lü Beyaz Tahta Kalemi 2,95 TL.
- Farklı renklerde Studi Pergel Seti 4,95 TL.
- Studi 40’lı Renkli Ataş 2,50 TL.
- Studi 3’lü Stick Yapıştırıcı 6,50 TL.
- Studi Beyaz Tutkal 4,50 TL.
- Studi 3’lü Yapıştırıcı Bant 3,95 TL.
- Studi Sıvı Yapıştırıcı 1,95 TL.
- Studi Şekilli ataşlar 5,90 TL.
20 AĞUSTOS BİM KATALOĞU 3. SAYFA
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