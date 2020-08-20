Türkiye 20 Ağustos corona virüs tablosu

20 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

20 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu.

20 Ağustos 2020, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı geliyor mu?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
AK Partili kadınlar...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akşam Postası | 20 Ağustos 2020