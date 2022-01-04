20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Tunus’un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
04 Ocak 2022, Salı 23:08 Son Güncelleme:
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Tunus’un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA