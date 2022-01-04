Dünya 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Dünya

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Tunus’un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

04 Ocak 2022, Salı 23:08 Son Güncelleme:
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Tunus’un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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