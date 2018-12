Hadi bilgi yarışmasının 20 Aralık akşam ipucu sorusu belli oldu. Yarışma kullanıcılara 30 bin TL ödül dağıtacak. Yarışmacılar geçilen soru şu şekilde: O halde her biri internet kurdu olan hadicileri hiç zorlamayacak ipucu gelsin; web sayfalarının en meşhur uzantılarından biri olan .com’un açılımı nedir?"

CEVAP: COMMERCIAL

.com, Alan Adı Sistemi Ocak 1985 tarihinde İnternet'te kullanılmak üzere ilk kez uygulandığında, ilk üst düzey etki alanlarından (TLD'ler) biri olarak tanıtıldı. Esasında bir web sitesinin "ticari" (commercial) amacını temsil etmek üzere oluşturulan .com, o günden beri insanların çalışma, yaşama, oyun oynama, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma yöntemini yeniden şekillendiren dijital devrimin merkezinde yer almaktadır.

İlk .com alan adı için 15 Mart 1985 tarihinde Symbolics, Inc. adında bir bilgisayar üreticisi hak talebinde bulunmuştu. İnternet bunun öncesinde ağı araştırma ve iletişim amaçlı kullanan üniversitelerin ve bilgisayar mühendislerinin öncülüğünü yaptığı bir projeydi. Ağı gitgide daha fazla insan ve kurum kullanmaya başladı ve bunun sonucunda elektronik iletişimin sorunları da gittikçe çoğaldı.

Mesajların ağ geçitleri üzerinden manuel olarak nasıl yönlendirileceğini bulmak son derece zordu ve posta yükleri arttığı için bazen insanlardan bağlantılarını kesmeleri isteniyordu.Henüz gelişmekte olan İnternet'e daha fazla varlık bağlanınca, düzenleyici ilkelere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe arttı.

Gittikçe daha da kaotik bir hal alan bu ortama düzen getirme işi, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Bilişim Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan efsanevi Jon Postel ve iş arkadaşlarına düşmüştü.Postel, 1969'da yorum isteği (RFC) editörü oldu. RFC editörü olarak, Postel ve iş arkadaşları bugün bildiğimiz İnternet'i bizzat şekillendirdiler. Ekim 1984'te "ARPA-İnternet ve DARPA araştırma topluluğunda yeni bir etki alanı oluşturma gereksinimi hakkındaki" RFC 920 yayınlandı ve böylece .com etki alanı doğmuş oldu.İlk .com adresinin 15 Mart 1985'te symbolics.com alan adına atanmış olduğunu bilmemize rağmen, .com alan adlarının ortaya çıkış hikayesi hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Raytheon BBN Technologies şirketinde başmühendis olan Craig Partridge, etki alanlarının adının, sistem oluşturulurken geliştirildiğini öne sürüyor. Başlangıçta kuruluşlar için öne sürülen etki alanı .cor olmasına rağmen son sürümde .com olarak değiştirildi.

MIT'de görevli bir İnternet öncüsü olan Jack Haverty, üst düzey etki alanlarını geliştirirken şirketleri düşünmemiş olduklarını söyledi. Bir e-posta'da şöyle yazmıştı: "Bence .com aslen 'commercial' (ticari) kelimesinden değil, 'company' (şirket) kelimesinden türetildi. Aslında .com etki alanları, tüketicilerin alışveriş yapmak için gittikleri 'iş yerleri' olarak düşünülmemişti.





Bunlar hükümetle sözleşmeli iş yapan şirketlerdi. İnternet, işletmeleri birbirine bağlamak için kurulmadı; eğitim kuruluşları, devlet kurumları ve üstleniciler tarafından oluşturulan bir askeri komuta ve kontrol prototip ağıydı." Buna rağmen, gelecekte İnternet üzerinde yine de bir tür ticaret yapılacağının farkına varmış gibi görünüyorlardı.