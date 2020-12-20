20 Aralık corona virüs tablosu: Bakan Koca son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. İşte 20 Aralık corona virüs tablosu...
20 Aralık 2020, Pazar 19:34 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, "Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." dedi.
AA