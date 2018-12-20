Hadi Bilgi yarışmasının bugünkü öğlen ipucu sorusu belli oldu. 10 bin TL ödüllü yarışmada bir sorusu metametikten geliyor. Uygulamanın yarışmacılara geçtiği soru şu şekilde: "Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır? Tahminleri görelim!"

CEVAP: 100

Yüzde işareti ya da %, sayısal verilerde, kullanıldığı dile göre öncesine ya da sonrasına geldiği sayının yüz'e bölündüğünü gösteren bir noktalama işaretidir.

Yüzdelik, 100'ün kesri olarak ifade edilen sayı ya da oran. Yüzde imi (%) ile gösterilir. Boyutsuz niceliklerden biridir. Onluk sistemden hemen önce Antik Roma'da kullanılmıştır.