20 Aralık Hadi ipucu sorusu: Kesinlikle anlamına gelen yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?
20 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bugün ödül 10 bin TL... 12.30'da başlayacak olan yarışmanın bir sorusu matematikten geliyor ve soru şu şekilde: Kesinlikle anlamına gelen yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?
Hadi Bilgi yarışmasının bugünkü öğlen ipucu sorusu belli oldu. 10 bin TL ödüllü yarışmada bir sorusu metametikten geliyor. Uygulamanın yarışmacılara geçtiği soru şu şekilde: "Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır? Tahminleri görelim!"
CEVAP: 100
Yüzde işareti ya da %, sayısal verilerde, kullanıldığı dile göre öncesine ya da sonrasına geldiği sayının yüz'e bölündüğünü gösteren bir noktalama işaretidir.
Yüzdelik, 100'ün kesri olarak ifade edilen sayı ya da oran. Yüzde imi (%) ile gösterilir. Boyutsuz niceliklerden biridir. Onluk sistemden hemen önce Antik Roma'da kullanılmıştır.