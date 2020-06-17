3 bin 488 kilometrelik dünyanın en sorunlu sınırındaki çatışmada ordu birlikleri birbirlerine metal sopa ve yumruklarla saldırdı. 20 Hindistan askerinin dövülerek öldüğü bildirildi, Yaşanan kriz sonrası Çin, Hindistan ile sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.

Dünyanın zirvesinde savaş ikinci gününe girdi, nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki çatışmayı dünya soluğunu tutarak saniye saniye izliyor.

3 bin 488 kilometreyle dünyanın en uzun sorunlu sınırını paylaşan ve daha önce bir kez savaşan taraflar, bu gece yarısı bir kez daha birbirine girdi. Hindistan, Himalayalar'daki yeni çatışmada çatışmada iki tarafın da kayıplar verdiğini duyurdu. Çin tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yok. Statüsü tartışmalı Keşmir'deki çatışmanın merkezi, Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi. Hint ordusu, Salı günü ilk başta biri albay üç askerinin öldüğünü belirtmişti.

İlerleyen saatlerde can kaybının 20'ye çıktığı, yaralı 17 askerin bazılarının durumunun ise ciddi olduğu duyuruldu. Bu, sınır bölgesinde 45 yıldır yaşanan ilk ölümcül çatışmaydı.

Çatışmaya dair en çarpıcı detay, hiç silahın ateşlenmemesi oldu. Çin ve Hindistan askerleri birbirlerine demir sopalar ve yumruklarla saldırdı.Hint medyasında yer alan haberlerde, ölen askerlerin Çin birlikleri tarafından dövülerek feci şekilde yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Hem Hindistan hem de Çin, halihazırda birbirlerini suçluyor. Yeni Delhi yönetimi, Çin'in geçen hafta uzlaşılan kontrol bölgesi anlaşmasını ihlal ettiğini aktarıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise Hint askerlerinin Pazartesi günü sınırı iki kez ihlal ettiğini, Çin askerlerine saldırdığını ve provokasyonda bulunduğunu savundu. Ölen ya da yaralanan askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Çin Dışişleri Bakanlığı, sınırda ciddi fiziksel çatışma yaşandığı bilgisini verdi.

Çin'den önemli açıklama

Öte yandan Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.



