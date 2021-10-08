20 aydır kapalıydı! Yaya geçişleri yeniden başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat 2020’de günübirlik yaya geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı. 72 saat önceden yapılan PCR test sonuçları negatif çıkan kişililer, sağlık, pasaport ve gümrük kontrolü yapılarak yurda alındı. İranlı Masud Haşımi, AA muhabirine, gümrük kapılarının yaya yolculara açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye’yi çok sevdiklerini ve uzun zamandır gelemedikleri için özlediklerini dile getiren Haşımi, şöyle konuştu: "Tebrizliyim ve Kovid-19 sürecinde Türkiye’ye gelemediğimiz için çok sıkıldık. Nihayet bugün kapılar açıldı.

Ben hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de kendi reisimize çok teşekkür ediyorum. Uçakla Türkiye’ye geldiğimiz için maliyeti çok fazla oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Tebriz’de saat 12.00’de yola çıktım ve şimdi geldim. Buradan da İstanbul’a gideceğiz. Türkiye çok güzel bir ülke, ailem burada yaşıyor. Bu şekilde ticaret daha da canlanacak." Nasim Saeedi ise eşinin ticaretle uğraştığını, Türkiye’yi çok sevdiklerini ve bundan sonra sürekli geleceklerini anlattı.

Muhammet Ercüment de sınır kapıları açık olduğu için sevinçli olduklarını belirterek, "Gümrük kapıları kapalı olunca mecburen Tahran’a gidip uçakla Türkiye’ye geliyorduk ve bu bizim için çok masraflı oluyordu. Kapılar açıldığı için İranlılar olarak sevinçliyiz. Türkiye ile dostluğumuzun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

AA