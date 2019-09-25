20 bin güvensiz ürün imha edildi

Buna göre; 2019’un ilk 9 ayında iç piyasadaki denetimler sonucu toplamda 19 bin 849 ürün ‘güvensiz’ olarak belirlendi ve toplatılarak imha edildi. Tüketicilerin takip etmesi için toplatılan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ilan edildi.

1 MİLYON 601 BİN 187 Denetlenen ürün sayısı.

19 BİN 849 Denetlenen ürünler arasından ‘güvensiz’ olan ürün sayısı.

12 BİN Toplatılan ‘yüzme yardımcısı’ ürün adedi. Bu ürünler çocukların kolaylıkla alabora olmalarına neden oluyor.

2 BİN 679 Tekstilde 262 bin üründen güvensiz bulunan ürün adedi.

182 Bebek ayakkabısında kurşun maddesi tespit edildi.

1 MİLYON 926 BİN 693 2017-2019 yılları arasında mevzuata aykırılık nedeniyle ülkeye sokulmayan ürün adedi.

88 BİN Deterjanda 550 bin 401 üründen 88 bini, oda spreylerinde ise 204 bin ürünün 30 bin 758’inde etiket düzenlemesi yapıldı.

YÜZDE 49 Kırtasiye ürünlerinde ortaya çıkan güvensizlik oranı.

Posta.com.tr/ Ekonomi Servisi