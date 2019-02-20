20 bin sözleşmeli öğretmen alım takvimi yayımlandı

MEB’in internet sitesinde 2019’da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019’da yayımlanacak.

SONUÇLAR 4 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019’da sonuçlandırılacak.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada ''Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Daha güçlü bir geleceğe doğru yol alıyoruz.'' dedi.

ANKARA (AA)

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AA