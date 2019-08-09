Sözleşmeli öğretmen atama kuraları çekiliyor. İşte Sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı…

30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, geçtiğimiz hafta sona ermişti. Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu.

Bakanlık Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen atama kura çekilişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bilgisayar kurasıyla yapılıyor. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN







