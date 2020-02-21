Ekonomi 20 bin öğretmen daha atanacak

20 bin öğretmen daha atanacak

Ekonomi

20 bin öğretmen daha atanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılı için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak, “2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren (temmuz-ağustos itibarıyla) ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı aldık” dedi.

21 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Selçuk, “Yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek” diye konuştu. Atamaların ne zaman yapılacağıyla da ilgili konuşan Bakan Selçuk, “Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk. Uygun dönemde süreç başlatılacak. Burdan müjdeyi vermiş olalım” yanıtını verdi.


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