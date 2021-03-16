Ekonomi 20 bin öğretmen için başvurular başladı

20 bin öğretmen için başvurular başladı

Ekonomi

20 bin öğretmen için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mart’ta 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurmuştu. Başvurular dün itibarıyla başladı.

16 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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26 Mart 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar sürecek başvurular, elektronik ortamda ‘ilkatama.meb.gov.tr’ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Atama sonuçları da 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

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