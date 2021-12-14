Ekonomi 20 bin sağlıkçı alımı için süreç başladı

20 bin sağlıkçı alımı için süreç başladı

Ekonomi

20 bin sağlıkçı alımı için süreç başladı

Sağlık Bakanlığı’na yeni personel alınacak. 30 bini sözleşmeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin personel için kadronun açıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz” dedi.

14 Aralık 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada gerekli bilgilerin tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verildiğini belirten Bakan Koca, mesajında “10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA İLANA ÇIKILACAK

Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (osym.gov.tr) internet adresinden takip edilebilir. Mart ayında ilana çıkılacak ve 20 bin personelin alım işlemi yapılacak.

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