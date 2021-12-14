20 bin sağlıkçı alımı için süreç başladı

Twitter hesabından yaptığı açıklamada gerekli bilgilerin tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verildiğini belirten Bakan Koca, mesajında “10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA İLANA ÇIKILACAK

Tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (osym.gov.tr) internet adresinden takip edilebilir. Mart ayında ilana çıkılacak ve 20 bin personelin alım işlemi yapılacak.