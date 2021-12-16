20 bin sağlıkçının branş dağılımı belli oldu

10 bin sağlık personeli ve 10 bin işçi alımının da mart ayında yapılacağını belirtmişti.

Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin (osym.gov.tr) internet adresinden takip edilebilir.

HANGİ POZİSYONA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

10.348 hemşire (1554 ortaöğretim). 1600 ebe. m1466 tıbbi sekreter. 1194 ilk ve acil yardım teknikeri. 1107 anestezi teknikeri.

706 röntgen teknikeri. m513 laboratuvar teknikeri. 338 diyetisyen. 172 diyaliz teknikeri. 390 fizyoterapist.

144 sosyal çalışmacı. 130 ortopedi teknikeri.

96 çocuk gelişimcisi. 50 dil ve konuşma terapisti. 46 iş ve uğraşı terapisti. 50 odyolog.

14 perfüsyonist. 287 psikolog. 27 sağlık fizikçisi.

23 adli tıp teknikeri. 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri. 66 ameliyat teknikeri. 66 çevre sağlığı teknikeri.

66 diş protez teknikeri. 122 eczane teknikeri.

39 elektronörofizyoloji teknikeri. 98 evde bakım teknikeri. 137 fizik tedavi teknikeri. 22 iş ve uğraşı teknikeri.

112 odyometri teknikeri.

27 patolojik anatomi teknikeri. 20 podolog teknikeri. 40 radyoterapi teknikeri. 10 yaşlı bakım teknikeri.

43 anestezi teknisyeni. 10 çevre sağlığı teknisyeni. 66 ilk ve acil yardım teknisyeni. 43 laboratuvar teknisyeni.

43 röntgen teknisyeni. 43 tıbbi sekreter. 6 biyolog.