20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

Elektronik ortamda ‘https://ilkatama.meb.gov.tr’ adresinden başvuruda bulunulacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.











