20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
Alınacak olan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, bugünden itibaren 12 Haziran’a kadar yapılacak.
01 Haziran 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Elektronik ortamda ‘https://ilkatama.meb.gov.tr’ adresinden başvuruda bulunulacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz’da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz’da ilan edilecek. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos’ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.