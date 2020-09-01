Türkiye 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

Türkiye

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti.MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin sonuçlarını "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebileceğini duyurdu.

01 Eylül 2020, Salı 14:34 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, “48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak” dedi.

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

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