20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, “48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak” dedi.

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.