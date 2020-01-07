20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular başladı

MEB’in takvimine göre, bugün başlayan ve 10 Ocak’a kadar sürecek ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat’ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat’ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart’ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart’ta duyurulacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.