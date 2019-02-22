Bu yıl şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapıldı. Şimdi yeniden 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Şubat'ta müjdeli haberi duyurmuştu. Öğretmen adayları bu duyurunun ardından hemen ayrıntıları merak ederek "20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman? " sorusunu sormaya başladı.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı hareket geçerek 20.000 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi paylaştı. Takvime göre ön başvurular 26 Mart'ta alınacak. Sözlü sınav merkezlerinin İlanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 1 Nisan'da olacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan'da duyurulacak.

Öğretmen adayları 12 - 30 Haziran tarihleri arasında sözlü sınava girecekler. Sonuçlar ise 4 Temmuz'da belli olacak.

Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ NE KADAR?

Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet süresinin kısaltılması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi toplantısında gündeme gelmişti.

Halihazırda 4+2 olarak uygulanan zorunlu hizmet süresinin, 3+1 olarak yeniden düzenleneceği, toplantıda konuşulan konular arasında yer almıştı.