20 dakika yağdı, yollar göle döndü

Çorum’da yaklaşık 20 dakika süreyle etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise otomobilleri ile yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarında tahliye çalışması başlattı.

Bahabey Caddesi’nde göle dönen 112 Acil Servis İstasyonu önünde araç sürücüleri güçlükle ilerlerken vatandaşlar bu bölgeye belediye yetkililerinin çözüm bulmasını istedi.

DHA