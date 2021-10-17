Türkiye 20 dakika yetti! Dolu yağışı sonrası ürünler zarar gördü

20 dakika yetti! Dolu yağışı sonrası ürünler zarar gördü

Türkiye

20 dakika yetti! Dolu yağışı sonrası ürünler zarar gördü

Manavgat'ta fırtına sonrası şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle çiftçi Mustafa Kaplan'a ait 14 dönüm tarladaki kabak ve karpuz zarar gördü.

17 Ekim 2021, Pazar 18:52 Son Güncelleme:
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Manavgat'ta dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına sonrası şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Karacalar Mahallesi'nde kabak ve karpuz tarlası olan çiftçi Mustafa Kaplan, dolunun ardından tüm ürününün zarar gördüğünü söyledi.

Kabak tarlasından sadece bir kez ve 11 sandık kabak topladığını, karpuz tarlasında ise henüz hasat yapmadığını belirten Kaplan, "Çok büyük dolu geldi. Dolu, 20 dakika kadar yağdı. Ceviz gibi dolu düştü. Mahsuller bitti hep. Kabak hep yaralanmış, çamura bulanmış. Karpuz da kırmadık, olmamıştı zaten. 15 gün sonra olacaktı, kırılacaktı ama hiç kıramadık" diye konuştu.

'TAHMİNEN ZARARIMIZ 20 BİN LİRA'

Tarlasında en az 50-60 ton karpuz olduğunu söyleyen Kaplan, "Fide parası da ziraatçı parası da gitti. Hep cepten ödeyeceğiz artık, para bulabilirsek tabii. Ziraatçı, fide aldığımız firma, hep veresiye alıyoruz bunları. Peşin para dönmüyor zaten. Kaç ton mahsul zarar var bilmiyorum, ama en az 50-60 ton karpuz var. Tahminen zararımız, fide parası, gübre parası 20 bin lira masraf var" diye konuştu.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya) (DHA)

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