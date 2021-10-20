Türkiye 20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?

20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 30 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 20 Ekim 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 20 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 Ekim 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

19 Ekim korona tablosu

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