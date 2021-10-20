20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 20 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
20 Ekim 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bugünün vaka sayısı 29 bin 760 olurken can kaybı ise 214 oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1450903212697997323
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