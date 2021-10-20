Türkiye 20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

20 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 20 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

20 Ekim 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bugünün vaka sayısı 29 bin 760 olurken can kaybı ise 214 oldu.

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