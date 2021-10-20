Gelinim Mutfakta 20 Ekim Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 20 Ekim Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

20 EKİM ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

20 Ekim Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 11

Damla: 12

Yaren: 19

Yeşim: 11