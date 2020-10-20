20 Ekim günlük corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 20 Ekim günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
20 Ekim 2020, Salı 20:07 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 565 olurken, hasta sayısı bin 894 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 512 kişi ise iyileşti.
Bakan Koca'nın paylaşımı
Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.