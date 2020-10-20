20 Ekim günlük corona virüs tablosu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 565 olurken, hasta sayısı bin 894 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 512 kişi ise iyileşti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.







