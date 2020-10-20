Türkiye 20 Ekim günlük corona virüs tablosu

20 Ekim günlük corona virüs tablosu

Türkiye

20 Ekim günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 20 Ekim günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

20 Ekim 2020, Salı 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 565 olurken, hasta sayısı bin 894 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 512 kişi ise iyileşti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.


İlgili Haberler
Corona virüste kış önlemleri geliyor! Önümüzdeki 15 gün belirleyecekKorkutan corona virüs uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant Dink’in kızı Delal...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aydın'da sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti