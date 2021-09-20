Türkiye 20 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

20 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

20 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 26 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 20 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 20 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 20 Eylül  2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

19 Eylül korona tablosu

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