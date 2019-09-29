Dokuz ay süren evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı. 20 günlük ayrılık süresinde Kıratlı'ya her gün güller gönderen Akçıl, ayrılık acısıyla 20 günde 20 şarkı yazmış.

Yakın çevresine "Bu aşkı kurtaracağım" diyen Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya da "Seni ne kadar çok sevdiğimi anladım" dediği kulağıma gelen bilgiler arasında.

Aleyna babamın lunaparkında çıkacak

“Aleyna Tilki’nin psikolojisi bozuk, acilen tedavi olmalı” sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Çağla, konuya açıklık getirdi. Çağla, “Aleyna ile aramda bir sıkıntı yok. Kendisini tanımıyorum da zaten. Babamın lunaparkında konser verecek. Bir sorunum olsaydı buna izin vermezdim” dedi.

Şef aslı

Başrolünde yer aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisi final yapınca bir süre dinlenmeyi tercih eden Aslı Enver, merakı olduğu alanlara yöneldi. Yemek yapma tutkusunu daha profesyonel bir şekilde hayata geçirmek isteyen Enver, kursa yazılmaya karar verdi. Mutfakta vakit geçirmekten hayli keyif aldığını öğrendiğim oyuncu, yakın çevresine, kursa başladıktan sonra ilk yemeğini sevgilisi Murat Boz'a yapacağını söylemiş.



