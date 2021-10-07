Türkiye 20 günde 6 ev yandı! Kundaklama ihtimali

20 günde 6 ev yandı! Kundaklama ihtimali

Türkiye

20 günde 6 ev yandı! Kundaklama ihtimali

Tekirdağ Malkara'da 20 gün içinde 6 evde yangın çıktı. Kundaklama iddialarını gündeme getirirken, halk tedirgin olduklarını söyledi.

07 Ekim 2021, Perşembe 13:37 Son Güncelleme:
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Yangın, Malkara'nın kırsal Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Saim Dinler (63) ve Gülsüm Çiçek'e (85) ait yan yana tek katlı kullanılamayan iki ayrı evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, itfaiyeye Haber verip, kendi imkanlarıyla müdahale etti. Alevler kısa sürede evleri sararken, mahallede oturanlar yangının kendi evlerine sıçramasının endişesini yaşadı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangınları söndürerek, kontrol altına aldı ancak evler kullanılamaz hale geldi.

'20 GÜNDE 6 YANGIN ÇIKTI'

Kozyörük Mahallesi'nde son 20 günde 6 evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlar, mahalleli arasında tedirginlik yarattı. Bölge halkı, yangınların Kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi. Mehmet Ali Çakır (53), son 20 günde 6 ayrı evin yandığını hatırlatarak, "Kozyörük halkı şu anda tedirgin bir vaziyette bekliyor. Acaba benim evim de ne zaman yanacak, diye öyle bekliyor. Bu Kozyörük'te 20 gün içinde 6'ncı yangınımız" dedi.

Jandarmanın yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor.


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