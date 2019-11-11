20 günde İngilizce öğrenmek mümkün mü?

Dünyada 359 milyon insanın anadili olan İngilizceyi, tahmini olarak öğrenmiş insan sayısı ise 1 milyar civarında. İngilizce yeterliliğinde 88 ülke arasında 73. sırada yer alan Türkiye’de bir yılda 250 bin öğrenci İngilizce kurslarına giderken yaklaşık 300 milyon TL ödüyor. Bu kapsamda dil öğrenmek için çeşitli kaynaklara başvururken genel olarak algı İngilizce öğrenmenin zor olduğu yönünde.

Bu algının aksine dil öğrenmenin çok kolay olduğunu belirten 25 dil bilen Dil bilimci ve Yazar Emin Gulu, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında kendine has geliştirdiği 'Pratik Evrensel Gramer' metodu ile kaleme aldığı kitabı için düzenlenen imza gününde dil konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor

Bütün dillerin köklerini araştırarak ‘Pratik Evrensel Gramer’ metodunu geliştiren Dil bilimci ve Yazar Emin Gulu, “Dil öğrenmek sanıldığının aksine çok kolay. Bir dili bilmek için 2 bin kelime bilmek gerekiyor. Ayrıca dil öğrenmede okuyarak öğrenmek olmaz. Bu noktada yanlış yapıyoruz. Önce kulakla duyarak öğrenmek gerekir. Bir dili öğrendiğimizde diğer dilleri daha kolay öğrenebiliriz. İki şekilde dil öğreniyoruz. Biri doğal bir diğeri de yapay şekilde. Doğal şekilde öğrenmek için dilin hakim olduğu ortamda en az 5-6 yıl yaşamalısınız. Yapay şekilde öğrenmek ise iyi bir öğretmenden eğitim alındığı takdirde kolaylaşır ve öğrenme süreci daha kısa sürer. İlk dili öğrendiğiniz zaman ikinci, üçüncü dilleri öğrenmek daha kolay “ifadelerini kullandı.