Türkiye 20 günlük askerden kötü haber! Hayatını kaybetti

20 günlük askerden kötü haber! Hayatını kaybetti

Türkiye

20 günlük askerden kötü haber! Hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 20 gün önce askere gittiği öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, memleketi Çorum’da toprağa verildi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Çorlu ilçesinde vatani görevini yapmaya başlayan Piyade Er İlhan Öztürk, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, uçakla önce Merzifon Havaalanı’na ardından da kara yoluyla memleketi Çorum’da getirildi.

20 günlük asker olduğu öğrenilen Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu babaevine getirilerek, helallik alındı. İlhan Öztürk için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi. Cenazede baba Ali Öztürk ve anne Gültaze Öztürk, güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze törenine Öztürk’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, Seydimçakallı köyünde toprağa verildi.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)

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