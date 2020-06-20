20 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadesini kullandı.

Bugün 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, bin 312 kişi ise iyileşti.