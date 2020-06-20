20 Haziran corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte corona virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.
20 Haziran 2020, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadesini kullandı.
Bugün 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, bin 312 kişi ise iyileşti.
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