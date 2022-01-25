20 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi.







