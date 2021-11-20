Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları
20 Kasım Cumartesi sabahında altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hafta içi özellikle Merkez Bankası faiz kararının ardından hızla yükselen altın fiyatları hafta sonuna gelindiğinde de hız kesmedi. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları…
20 Kasım 2021, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Gram altın fiyatları 20 Kasım 2021 Cumartesi sabahında yüzde 1,17 oranında değer kazandı. Aynı zamanda en çok tercih edilen altın ürünlerinden olan çeyrek altın yüzde 1,39 oranında, 22 ayar bilezik ise yüzde 3,21 oranında yükseliş yaşadı…
20 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 668,12 TL
- Gram altın satış fiyatı: 668,25 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.057,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.095,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.115,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.191,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.232,54 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.317,25 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.229,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.368,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 668,09 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 668,22 TL
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