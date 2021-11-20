Ekonomi Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları

20 Kasım Cumartesi sabahında altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hafta içi özellikle Merkez Bankası faiz kararının ardından hızla yükselen altın fiyatları hafta sonuna gelindiğinde de hız kesmedi. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 22 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL? İşte, 20 Kasım 2021 altın fiyatları…

20 Kasım 2021, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gram altın fiyatları 20 Kasım 2021 Cumartesi sabahında yüzde 1,17 oranında değer kazandı. Aynı zamanda en çok tercih edilen altın ürünlerinden olan çeyrek altın yüzde 1,39 oranında, 22 ayar bilezik ise yüzde 3,21 oranında yükseliş yaşadı…

20 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 668,12 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 668,25 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.057,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.095,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.115,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.191,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 4.232,54 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 4.317,25 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.229,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.368,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 668,09 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 668,22 TL

 

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
58 yaşınızı bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
‘Türkiye ile daha yoğun işbirliği arzu ediyoruz’
Hakan Çelik
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Artan yemekler yeniden lezzet buluyor
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Pasif geliriniz var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Tatil için erken rezervasyon' yaptırın çağrısı! Fiyatlar yükselecek