20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı, hafta sonu akşamını televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte komedi programından, yarışmaya, sinema filminden diziye pek çok seçeneği içinde bulunduran 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı…
20 Kasım 2021, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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20 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D yayın akışında, Şarkılar Bizi Söyler programı yer alırken, aynı saatlerde TV8’de O Ses Türkiye programı yayına girecek. Eş zamanlı olarak TRT1 ekranlarında sevilen dizi Gönül Dağı’nın yeni bölümü yer alıyor. İşte, 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışının ayrıntıları…
20 KASIM CUMARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:00 6 Başlı Köpekbalığı
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans
- 11:45 Kardeşlerim
- 15:15 Kuruluş Osman
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:10 Yeşil Deniz
- 09:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 12:45 Teşkilat (Altyazılı)
- 15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 04:20 Muhteşem Kraliçe
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 14:00 Boşver Arkadaş
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Benim Hayatım
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Mutlu Canavar Ailesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Üç Kuruş
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Hayalimdeki Değişim
- 10:30 Süer Bir Takım
- 10:45 MasterChef Türkiye
- 15:00 Kırmızı Oda
- 18:15 Recep İvedik 6
- 20:00 O Ses Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Elkızı
- 12:15 Kamera Arkası
- 14:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:45 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Elkızı
- 00:15 Elbet Bir Gün