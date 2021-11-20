Magazin 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Magazin

20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı, hafta sonu akşamını televizyon başında geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte komedi programından, yarışmaya, sinema filminden diziye pek çok seçeneği içinde bulunduran 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışı…

20 Kasım 2021, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

20 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D yayın akışında, Şarkılar Bizi Söyler programı yer alırken, aynı saatlerde TV8’de O Ses Türkiye programı yayına girecek. Eş zamanlı olarak TRT1 ekranlarında sevilen dizi Gönül Dağı’nın yeni bölümü yer alıyor. İşte, 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışının ayrıntıları…

20 KASIM CUMARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda’nın Mutfağı
  • 14:00 Camdaki Kız
  • 16:15 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:00 6 Başlı Köpekbalığı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans
  • 11:45 Kardeşlerim
  • 15:15 Kuruluş Osman
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:10 Yeşil Deniz
  • 09:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
  • 12:45 Teşkilat (Altyazılı)
  • 15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
  • 04:20 Muhteşem Kraliçe

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Medcezir
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
  • 12:00 Bir Demet Tiyatro
  • 14:00 Boşver Arkadaş
  • 15:45 En Güzel Bölüm
  • 16:00 Benim Hayatım
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Mutlu Canavar Ailesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Üç Kuruş
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Hayalimdeki Değişim
  • 10:30 Süer Bir Takım
  • 10:45 MasterChef Türkiye
  • 15:00 Kırmızı Oda
  • 18:15 Recep İvedik 6
  • 20:00 O Ses Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Elkızı
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 14:00 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 16:45 Kanunsuz Topraklar
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Elkızı
  • 00:15 Elbet Bir Gün

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sertab neden sinirlendi?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aile Danışmanı İrem Hattat: Pandemi sırasında cinsel hayatı sorunlu olan çiftlerin sayısı sorunsuz olanları geçti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kuaför ücretini ödemediği iddia edilen Kibariye sessizliğini bozdu