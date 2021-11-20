20 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D yayın akışında, Şarkılar Bizi Söyler programı yer alırken, aynı saatlerde TV8’de O Ses Türkiye programı yayına girecek. Eş zamanlı olarak TRT1 ekranlarında sevilen dizi Gönül Dağı’nın yeni bölümü yer alıyor. İşte, 20 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışının ayrıntıları…

20 KASIM CUMARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:00 6 Başlı Köpekbalığı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans

11:45 Kardeşlerim

15:15 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Yeşil Deniz

09:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

12:45 Teşkilat (Altyazılı)

15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:20 Muhteşem Kraliçe

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Boşver Arkadaş

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Mutlu Canavar Ailesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süer Bir Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 O Ses Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI