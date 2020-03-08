20 kişi sokak ortasında genç kıza saldırdı
ABD'de 15 yaşındaki bir kız, 20 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saldırganlar, genç kızın telefonunu, kredi kartını ve ayakkabılarını aldı. New York Polis Departmanı, korkunç görüntüleri servis etti.
08 Mart 2020, Pazar 08:30 Son Güncelleme:
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ABD New York’un Brooklyn semtinde güpegündüz yaşanan bir kavga dünyayı dehşete düşürdü. Koşan bir genç kızın yere düşmesiyle onu kovalayan 20 kişilik bir çetenin üzerine çullanması bir oldu. Çete, 15 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü. Azılı grup, bir de kızın kredi kartını, cep telefonunu ve 400 dolarlık spor ayakkabılarını çalıp ayrı yönlere dağıldı. Genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde saldırganları aramaya başladı.
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